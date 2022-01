Grünen-Bundestagsabgeordneter : Außendorf lobt Förderung von Sprach-Kitas

Rhein-Berg Im Zuge des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ fördert das Familienministerium die sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung.

Mit 100 Millionen Euro zusätzlich will das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch im Jahr 2022 die Arbeit in der Kindertagesbetreuung unterstützen. Im Rheinisch-Bergischen Kreis wird eine weitere Kindertagesstätte gefördert. Das teilte die grüne Familienministerin Anne Spiegel dem Bundestagsabgeordneten Maik Außendorf nach seinen Angaben mit.

Im Zuge des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ fördert das Familienministerium die sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung. Im Rheinisch-Bergischen Kreis werden bereits acht sogenannte Sprach-Kitas gefördert. In diesem Jahr wird zusätzlich die Kita St. Laurentius in Bergisch Gladbach mit 25.000 Euro unterstützt. Damit sollen die Personalkosten für zusätzliche pädagogische Fachkräfte sowie projektbezogene Sachausgaben bezuschusst werden. 2022 liegt ein besonderer Fokus auf dem Einsatz digitaler Medien bei der Sprachförderung.

Maik Außendorf, der grüne Bundestagsabgeordnete aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, zeigt sich hocherfreut über diese Nachricht: „Ich bin sehr froh, dass wir dieses Programm fortführen und ausweiten und damit die Familien vor Ort unterstützen. Es ist sinnvoll, dass unsere grüne Familienministerin Anne Spiegel die Haushaltsgelder gezielt in den Bereichen Soziales und frühkindliche Bildung einsetzt und damit einen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit leistet“, sagt er. Besonders freue er sich darüber, dass die Digitalisierung in der Förderung für 2022 eine größere Rolle spielen wird. Digitale Medien würden gerade während dieser Pandemie eine wichtige Rolle im Leben von Kindern spielen. Darum sei es wichtig, sie schon früh an den richtigen Umgang heranzuführen und digitale Medien aktiv in die sprachliche Bildung miteinzubeziehen. „Ich freue mich sehr, dass jetzt schon neun Kitas und ihre Familien von diesem Programm profitieren“, teilt Außendorf mit.