Rhein-Berg Landrat begrüßt 23 neue Auszubildende beim Kreis

Ergänzt wird das Programm durch eine Tour zu „metabolon“ in Lindlar und einen Besuch bei der Kreispolizei. Nach dem Einführungspraktikum beginnt für die Bachelorstudierenden der erste Studienblock an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) in Köln, der neun Monate dauert. Die übrigen Auszubildenden sind am 1. September in den verschiedenen Ämtern der Kreisverwaltung in ihr Berufsleben gestartet.