Kreishandwerkerschaft Bergisches Land : Kurzarbeit ist das wichtigste Beratungsthema

Sorgenfalten im Handwerk: Der Beratungsbedarf in der Kreishandwerkerschaft ist entsprechend groß. Foto: dpa/Patrick Pleul

Das Coronavirus hält die Wirtschaft in Atem – und jeder Mensch erlebt derzeit sehr harte Einschnitte, die das Leben massiv verändern. Die Sorgen um die Existenz vieler Betriebe in der Region sind groß – die Nachfragen und das Beratungsbedürfnis der Handwerker ebenso. Dementsprechend ist derzeit die Rechtsabteilung der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land immens gefragt, teilt Sprecherin Katrin Rehse mit. „Zahlreiche Betriebsinhaber informieren sich über das Thema Kurzarbeit.“ Im Vordergrund stehen die Existenzsicherung des Unternehmens und der Erhalt der Arbeitsplätze der Mitarbeiter. Daher geht es in den Kontakten vor allem um die Fragestellung „Was sind die Voraussetzungen für Kurzarbeit?“