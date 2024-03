Verwaltung im Rheinisch-Bergischen Kreis Kreisdirektor Dr. Eric Werdel nimmt seinen Hut

Dr. Erik Werdel macht der Kreisverwaltung und dem Kreistag eine „lange Nase“. Nur wenige Tage vor der geplanten Wiederwahl des Kreisdirektors durch den Kreistag am Donnerstag, 14. März, kündigt Werdel seinen Abgang an. Demnach hat der Vorstand der Kölner Handwerkskammer der am 25. März tagenden Vollversammlung empfohlen, Erik Werdel zum Nachfolger von Garrelt Duin als Hauptgeschäftsführer der Kammer zu wählen. „Sofern die Vollversammlung der Handwerkskammer Köln dem Votum des Vorstandes folgt, würde Erik Werdel voraussichtlich zum 1. Juni 2024 die neue Aufgabe antreten“, bestätigt die Kreisverwaltung und berichtet: „Dr. Erik Werdel freut sich und erklärt, dass er im Falle seiner Wahl diese auch annimmt.“