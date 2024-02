Rhein-Berg Kreis startet Umfrage zur Mobilität

Welche Bedeutung die Mobilstationen für die Zukunft der Mobilität im Rheinisch-Bergischen Kreis haben, wird derzeit in einer Umfrage untersucht. Hierbei geht es insbesondere um die Aspekte der Zufriedenheit und des Nutzungsverhaltens. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen aus dem Kreis sich an der Umfrage beteiligen würden. Denn dieses Feedback hilft uns, Wünsche zu den Mobilitätsangeboten und Ideen für zukünftige Stationen zu ermitteln und die Mobilität in unserer Region weiter zu verbessern“, sagt Landrat Stephan Santelmann und lädt alle Bürger ein, sich an der Aktion zu beteiligen.