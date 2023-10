Agger-Sülz-Radweg in Rhein-Berg Kreis will den Ausbau forcieren

Der Rheinisch-Bergische-Kreis engagiert sich seit 2014 mit dem Oberbergischen Kreis sowie dem Rhein-Sieg-Kreis für den Ausbau des Agger-Sülz-Radwegs. Der geplante Rund-Radweg mit einer Länge von 115 Kilometern soll einen zentralen Lückenschluss im regionalen wie auch überregionalen Kontext darstellen und hat sowohl für die Nahmobilität als auch für die radtouristische Entwicklung eine Bedeutung. Einige „Meilensteine“ seien in den vergangenen Jahren bereits erreicht worden, sagte Elke Reichert, Umwelt- und Verkehrsdezernentin des Kreises. 2017 wurde der südliche Abschnitt mit 43 Kilometern eröffnet. Bei der Nordschleife wurden mit dem Neubau einer Rad- und Fußbrücke in Engelskirchen über die Agger 2020 oder der interkommunalen Eröffnung des Teilstücks zwischen Lindlar und Overath sowie dem Ausbau in Lohmar entlang des Jabach 2022 bereits Fortschritte erzielt. Derzeit laufen die Planungen für weitere Abschnitte. „Hürden gibt es aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes, der Vielzahl der Baulastträger und Partner, der Abhängigkeit von Personalressourcen und Beschlussfassungen in den politischen Gremien der projektbeteiligten Kommunen sowie der unterschiedlichen Anforderungen an die Planung der auszubauenden Streckenabschnitte“, sagte Elke Reichert. Perspektivisch soll der Agger-Sülz-Radweg den Radweg Sieg im Süden mit dem Bergischen Panorama-Radweg im Norden verbinden.