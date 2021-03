Corona-Schutzimpfung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kreis meldet 1251 neue Impftermine

Rhein-Berg Auf der Basis einer zugesagten erhöhten Impfstoffmenge des Unternehmens Biontech/Pfizer für die kommenden zwei Wochen werden täglich bis zu 340 Ersttermine möglich sein.

Mit der Freigabe des Impfstoffes Astrazeneca durch das Gesundheitsministerium hat der Rheinisch-Bergische Kreis am Freitag die Impfung mit diesem Wirkstoff wieder aufgenommen. Alle bereits gebuchten Termine bleiben bestehen. Die abgesagten Termine von Montag ab 15.30 Uhr bis Donnerstag wurden um eine Woche mit gleicher Uhrzeit verschoben. Die Personen, die am Freitag zur Impfung eingeladen waren, haben die Möglichkeit, sich am kommenden Freitag um die gleiche Uhrzeit impfen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Bislang wurde nur der erste Impftermin mit Astrazeneca verschoben. Der zweite Termin bleibt weiterhin bestehen. Der kürzere Abstand zur zweiten Impfung ist nach Angaben des Herstellers zulässig. Die betroffenen Personen werden über ihre Arbeitgeber per E-Mail informiert.