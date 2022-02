Angebote in Wermelskirchen : Kreis bietet Extremismusprävention für Schulen an

Rhein-Berg Seit zwei Jahren bietet der Schulpsychologische Dienst des Rheinisch-Bergischen Kreises die sogenannte Systemberatung Extremismusprävention (SystEx) für Schulen an. Im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur stellte Jutta Polzius nun die Angebote der Systemberatung vor.

Das „Netzwerk Wendepunkte“ hat das Ziel, den fachlichen Austausch zu sichern, Synergien zu bilden und Parallelstrukturen zu vermeiden. Mitglieder sind unter anderem das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde, das Kommunale Integrationszentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises und die Beratungsstelle Wegweiser (gegen gewaltbereiten Islamismus) des Landes in örtlicher Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Aus dem neu gegründeten Netzwerk hat sich ein Beratungsangebot entwickelt, das sich an Lehrerinnen und Lehrer und pädagogisches Fachpersonal wendet. In Beratungsterminen werden auf Basis der unterschiedlichen Expertisen gemeinsam mit dem pädagogischen Fachpersonal Lösungsansätze und konkrete Handlungsmöglichkeiten entwickelt.

Das Beratungsangebot ist eine Kooperation des Kommunalen Integrationszentrums, der Beratungsstelle Wegweiser (gegen gewaltbereiten Islamismus) und des Schulpsychologischen Dienstes. Neben dieser Fallberatung werden Schulen zum Beispiel auch bei der Entwicklung passgenauer und schul- oder klasseneigener Präventionskonzepte unterstützt. So begleitet die Beraterin eine Schülervertretung (SV) beim Aufbau einer Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler mit Diskriminierungserfahrung. „In erster Linie möchten wir dabei helfen, Diskriminierungsformen und Gewalt so frühzeitig wie möglich zu erkennen und einzudämmen. Aber auch im Fall von Krisen bieten wir den Schulen Unterstützung an“, erläutert Jutta Polzius.

Darüber hinaus bietet die Systemberatung verschiedene Workshops an, zum Beispiel zu den Themen „Demokratieförderung“, „(Alltags-)Rassismus“ oder „Radikalisierung verstehen“. Diese richten sich als Qualifizierung an ein gesamtes Kollegium oder als zentraler Workshop an alle interessierten Lehrer und pädagogischen Fachkräfte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Auch wurde die Handreichung für Lehrer und pädagogische Fachkräfte erstellt, mit dem Titel: „‚Weil der Alltag Anlass genug ist.‘ Diskriminierungssensibel und demokratisch in der Schule handeln.“ Diese thematisiert verschiedene Diskriminierungsformen bis hin zu Extremismen und listet Möglichkeiten der Prävention und konkrete Handlungsmöglichkeiten für Schulen auf. Die Handreichung wird fortlaufend angepasst.