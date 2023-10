Rhein-Berg Kostenlose Reanimation-Kurse kamen gut an

„Prüfen – Rufen – Drücken“! Dieses Motto ist nicht nur am „World Restart a Heart Day“, der jedes Jahr am 16. Oktober weltweit auf die Bedeutung der Wiederbelebung aufmerksam macht, lebenswichtig. Wie die richtige Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert, übten jetzt Ersthelfende in zwei Schulungen im Kreishaus.