Kinderkrankenschwester Eva Essel Wie Kinder gesund und sicher aufwachsen

Info

Kontakt Kinderkrankenschwester Eva Essel ist montags bis donnerstags telefonisch unter ☏ 0162 / 138 9317 telefonisch zu erreichen.

Beratung in Wermelskirchen Eva Essel steht jungen und werdenden Eltern in den Familienzentren „JaDann !“ In der Kita Forstring, Forstring 1 (nächster Termin: 4. Juni) von 8 bis 9 Uhr für Fragen zur Verfügung – überdies in der Kita Jahnstraße, Jahnstraße 29, am 18. Juni von 8.30 bis 9.30 Uhr. In der Kita an der Danziger Straße 8 sind die nächsten Beratungstermine am 28. Mai und 25. Juni, jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr.

Beratung in Leichlingen Familienhebamme Julia Hannes berät jeden Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Quartiersbüro, Kirchstraße 6-8.

Weitere Angebote Beratungen gibt es auch in Burscheid und Bergisch Gladbach.