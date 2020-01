Montagsinterview Matthias Schleier : „Der Rheinisch-Bergische Kreis ist sicher“

Wermelskirchen Matthias Schleier arbeitet im Kommissariat Kriminalprävention. Er spricht über Einbrecher-Vorlieben und wie man das Eigenheim schützen kann.

Matthias Schleier Der Rheinisch-Bergische Kreis befindet sich im „Speckmantel“ von Großstädten wie Köln oder Düsseldorf, wo erfahrungsgemäß eher eine höhere Kriminalitätsbelastung vorliegt als in Landratsbehörden. Auf der anderen Seite leben viele wohlhabende Menschen in unserem Kreis und arbeiten in den großen Städten. Dieser Umstand zieht natürlich gerade Einbrecher an. In den Jahren 2014/2015 lagen die Zahlen beim Wohnungseinbruch sehr hoch, was damals vorrangig überregionalen Tätergruppierungen zugeordnet wurde. Seit 2016 sind die Zahlen erheblich gesunken und erreichten 2018 schon fast wieder einen historischen Tiefststand. Auch für 2019 sind wir vorsichtig optimistisch, dass wir dieses niedrige Niveau wieder erreichen können. Im Ergebnis: Obwohl wir in weiten Teilen unmittelbar an Ballungsräume angrenzen, sind unsere Zahlen im Vergleich eher niedrig. Ich lege mich fest: Rhein-Berg ist sicher!