Initiative „Kurve kriegen“ gestartet : Polizei will Jugendliche vor Kriminalität bewahren

Polizei will Jugendliche vor Kriminalität bewahren

Rhein-Berg Die Initiative „Kurve kriegen“ soll Acht- bis 15-Jährigen dabei helfen, ein Abgleiten in die dauerhafte Delinquenz zu verhindern. Wie die Polizei NRW dieses Ziel erreichen will.

Die Initiative gibt es bereits seit 2011, zu diesem Zeitpunkt gab es acht Pilotprojekte in NRW. Am 1. Juli ist auch im Rheinisch-Bergischen Kreis der Start von „Kurve kriegen“ erfolgt. Der polizeiliche Ansprechpartner ist Kriminalhauptkommissar Stefan Lurz. Das Fachkräfteteam wird komplettiert durch Pädagogen der Diakonie Michaelshoven in Köln, die unter anderem Kinder- und Jugendhilfe betreibt.