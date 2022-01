Betriebe im Rheinisch-Bergischen Kreis : IG BAU fordert „höheren Kontroll-Druck“ beim Mindestlohn

Rhein-Berg Die IG Bau fordert eine strengere Kontrolle von Betrieben im Rheinisch-Bergischen Kreis, damit diese den gesetzlich festgelegten Mindestlohn auch tatsächlich zahlen. Sie setzt sich auch dafür ein, auffällig gewordene Firmen von der öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen.

Unsaubere Praktiken im Visier: Das Hauptzollamt Köln, das auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres laut einer Mitteilung von IG Bau 625 Arbeitgeber in der Region kontrolliert. Im Fokus der Fahnder seien dabei illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne gewesen. Die IG BAU beruft sich dabei auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke. Demnach hatten es die Kölner Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 376 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 457.000 Euro verhängt – davon 160.000 Euro gegen Bauunternehmen.