Rhein-Berg Hilfe für den Übergang von Kita in die OGS

In den Videos spielen die Schüler die kreativ gestalteten Puppenreporter und berichten den zukünftigen I-Dötzchen davon, was sie in der Schule erwartet, wie es dort aussieht und was alles passiert. Das baut frühzeitig Ängste vor dem Unbekannten ab und erleichtert den Start. Die Klappmaulpuppen können für Kinder – und auch Erwachsene – ein gutes Medium sein, um Dinge anzusprechen, die ansonsten nur schwierig zu thematisieren sind. Ein ebenso wichtiger Aspekt der Workshops war, dass die multiprofessionellen Teams aus Kita, Offenem Ganztag und Schule gemeinsam Ideen für den Einsatz im Übergang von der Kita in die Grundschule erarbeiteten und umsetzten. Davon berichteten Lehrer und pädagogische Fachkräfte aus Steinenbrück. In der Kita Kindergemeinschaft Sülztal überlegten sich die Kinder mithilfe von Erzieherin Janni Rieger Fragen zu den für sie wichtigen Themen, die dann an die Schule übermittelt wurden. Diese beantwortete ein Schulkind mit der Klappmaulpuppe und ein anderes filmte.