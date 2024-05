Pflege im Rheinisch-Bergischen Kreis Gute Pflege muss gepflegt werden

Dass die Pflegeberufe in der heutigen Zeit eine ungemein wichtige Bedeutung haben, steht zweifelsfrei fest. Den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai nimmt der Rheinisch-Bergische Kreis zum Anlass, die wichtige Rolle der Pflegeberufe in den Fokus zu rücken und über Karrierechancen in der Pflege zu informieren – und weil der eigentliche Tag auf einen Sonntag fällt, finden die Aktionen im Kreis unter dem gemeinsamen Motto der kreisweiten Kampagne „Gute Pflege muss gepflegt werden“ in der darauffolgenden Woche bis 18. Mai statt.