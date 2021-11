Veranstaltung in Bergisch Gladbach : Workshop und Konzert von und für Gitarrenfans

Nach einem Jahr Pause können Interessierte sich ab sofort für den Gitarren-Workshop anmelden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Rhein-Berg Für Gitarrenfans im Rheinisch-Bergischen Kreis ist „GITARRISSIMO“ seit über 20 Jahren ein Highlight im Terminkalender. Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet der ganztägige Workshop für Gitarrenspielerinnen und Gitarrenspieler inklusive großem Abschlusskonzert nun wieder statt.

Gitarrenfans aufgepasst: Endlich findet der ganztägige Workshop „GITARRISSIMO“ wieder statt. Los geht es mit den Proben am Samstag, 13. November, um 10 Uhr in der Städtischen Integrierten Gesamtschule (IGP) in Paffrath, Borngasse 86, Bergisch Gladbach. Der Höhepunkt von „GITARRISSIMO“ ist das große öffentliche Abschlusskonzert um 18 Uhr. Hier treten alle Musikerinnen und Musiker nach den Workshops gemeinsam auf der Bühne auf, meist sind es rund 100 Musizierende.

Veranstaltet wird „GITARRISSIMO“ vom Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises gemeinsam mit den Musikschulen in der Region.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an junge Talente als auch an fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler. Im Workshop wird in verschiedenen Ensembles und Stimmgruppen zusammen geprobt, in die jeder Gitarrenfan nach seinen Vorkenntnissen eingeteilt wird. Damit die Stücke auch im Vorfeld zu Hause geübt werden können, werden die Noten frühzeitig an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt.

Jedes Jahr werden andere Stücke für „GITARRISSIMO“ von den Dozentinnen und Dozenten ausgewählt und bearbeitet. In zwei verschiedenen Ensembles – eins für Anfänger und eins für Fortgeschrittene – werden jeweils drei Stücke erarbeitet. Auf dem diesjährigen Programm stehen insgesamt sieben Stücke: Das Anfängerensemble spielt „Canon“ von Ingo Brzoka, „Wellermann“ von Shanty sowie „Impossible“ von James Arthur. Die Fortgeschrittenen erarbeiten „Ständchen“ von Franz Schubert/Johann Kaspar Mertz, „Cantina Band“ von John Williams sowie „Gitmo Sun“ des Dozenten Tobias Schaaf. Beide Ensembles spielen „Back Home‘“ von Friedrich Herweg. Am Ende wird daraus ein abwechslungsreiches Programm mit neuen Klangbildern und echtem „Gitmo-Sound“.

Der Workshop kostet inklusive Mittagessen und Notenmaterial 20 Euro. Auch kurzfristig Interessierte sind am Tag selbst – so lange die Kapazitäten reichen – willkommen. Sowohl Flyer als auch Anmeldebogen sind auf der Homepage des Rheinisch-Bergischen Kreises unter www.rbk-direkt.de/gitarissimo.aspx zu finden. Weitere Informationen gibt es zudem beim Kulturamt telefonisch unter 02202 13 2770 oder per E-Mail an kultur@rbk-online.de sowie beim Dozenten Josef Heiliger unter 02202 25037 20 oder per E-Mail an j.heiliger@stadt-gl.de.