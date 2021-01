Runder Tisch in Rhein-Berg : Gewalt gegen Frauen ist nicht privat

Rhein-Berg Der „Runde Tisch keine Gewalt an Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis“ wurde 2003 ins Leben gerufen. Er bringt Akteure zusammen, die über das Thema Gewalt an Frauen aufklären.

Der „Runde Tisch keine Gewalt an Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis“ hat einen neuen Flyer herausgegeben, der Hilfsangebote, Telefonnummern und Informationen kompakt und verständlich zusammenfasst. Er richtet sich an Frauen, die Gewalt erfahren oder von ihr bedroht sind, sowie an Außenstehende, die Gewalt beobachten. Die Informationen sind in deutscher, englischer, türkischer und arabischer Sprache abgedruckt.