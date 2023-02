Rheinisch-Bergischer Kreis FSJ-Angebot – Kultur erleben und aktiv mitgestalten

Neben den praktischen Tätigkeiten im Kulturbüro erhalten die jungen Mitarbeitenden bei mehrtägigen Workshops der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. auch den entsprechenden Background zu den theoretischen Grundlagen der Kulturarbeit. Hier kommen sie mit anderen FSJlerinnen und FSJlern aus dem Großraum Köln zusammen, um gemeinsam zu lernen und sich auszutauschen. Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein hervorragender Einstieg in die Berufswelt „Kultur“. Weitere Informationen zum FSJ-Kultur gibt es beim Kulturamt des Rheinisch-Bergischen Kreises telefonisch unter 02202 13 2770 sowie per E-Mail an kultur@rbk-online.de oder kulturscouts@rbk-online.de.