Rhein-Berg Ferienkalender gibt es nur noch digital

Am 25. März beginnen die Osterferien in Nordrhein-Westfalen und dann haben die Schulkinder wieder viel Zeit, um sich bestimmten Aktivitäten zu widmen. Und dafür gibt es beim Rheinisch-Bergischen Kreis den Ferienkalender der Jugendämter, den viele Familien bereits kennen. Seit Jahren bietet er einen guten Überblick über das vielfältige Ferienprogramm der Jugendverbände und anderer anerkannter Träger der Jugendhilfe im Kreis sowie an anderen Orten im In- und Ausland.