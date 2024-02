Rheinisch-Bergischer Kreis Ex-Kreis-Veterinär feierte 100. Geburtstag

Als gebürtiger Engelskirchener fühlt sich Dr. Günther Schlieker bis heute eng mit dem Bergischen Land verbunden. Schon früh kam er mit der Veterinärmedizin und der Landwirtschaft in Kontakt und trat schließlich mit Abschluss seines Studiums der Veterinärmedizin 1950 in die Fußstapfen seines Vaters, ebenfalls Tierarzt. Nach der Promotion 1951 in Gießen führte er zunächst die Praxis des Vaters in Engelskirchen weiter.