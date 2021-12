Kreisversammlung des Verbands : DRK-Vorstand wird bestätigt

Rhein-Berg 45 stimmberechtigte Delegierte konnte die erste Vorsitzende, Ingeborg Schmidt, zur DRK-Kreisversammlung begrüßen. Unter strenger Einhaltung der 2G-plus- und Abstandsregeln fand die Veranstaltung erstmalig im Großen Saal des Bergischen Löwen statt.

Nach einer kurzen Begrüßung übergab Ingeborg Schmidt das Wort an den DRK-Kreisbereitschaftsleiter Steffen Schmidt, der in einer emotionalen Ansprache die Jahre 2020 und 2021 Revue passieren ließ. Die zahlreichen Corona-Einsätze sowie die Hochwasserkatastrophe – „die härteste Bewährungsprobe der Einsatzeinheiten des DRK-Kreisverbands“ – hätten bewiesen, wie leistungsstark, motiviert und professionell die DRK-Einsatzkräfte arbeiten können.

Es folgte der Finanzbericht des Kreisgeschäftsführers Reinhold Feistl, der die einstimmige Entlastung des Vorstandes hervorbrachte und den Weg für die Neuwahlen des Vorstandes ebnete. Die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer Katja Donsbach, Eric Ganss und Christian Nicolai bestätigten die vorgelegten Zahlen, die zuvor bereits durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH geprüft wurden, und wurden auch für die kommenden Jahre von der Versammlung als Rechnungsprüfer bestimmt. Bei der anschließenden turnusmäßigen Wahl des Vorstandes wurden die Vorstandsmitglieder um Ingeborg Schmidt in ihren Ämtern bestätigt. Nicht mehr zur Wahl standen der bisherige Schatzmeister Oliver Engelbertz sowie der Beisitzer Axel Müller. Beide bedankten sich für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und nutzten die Gelegenheit für persönliche Worte an die ehrenamtlichen Helfer. „Macht weiter so! Die Bevölkerung braucht euch.“