Öffentlicher Nahverkehr in Rhein-Berg Digitale Anzeigen für alle Haltestellen geplant

Nachdem im Rahmen der Mobilitätsoffensive des Rheinisch-Bergischen Kreises in den vergangenen Jahren zahlreiche Angebotsverbesserungen im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) vorgenommen wurden, soll jetzt auch die Modernisierung der Haltestellen in Angriff genommen werden. Neben dem Aspekt der Einheitlichkeit geht es insbesondere darum, die Infrastruktur an den Haltestelle im gesamten Kreisgebiet zu digitalisieren.