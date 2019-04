Der 40-jährige Rösrahter erhielt rund zwei Drittel der Stimmen : Dämpfer für Klicki – Pakendorf gewinnt CDU-Kreisvorsitz

Wermelskirchen/Refrath Der Wermelskirchener bleibt stellvertretender Vorsitzender auf Kreis-Ebene. Rainer Deppe zog sich nach zwölf Jahren vom Kreisvorsitz zurück und wurde vom 70. Kreisparteitag in Bergisch Gladbach-Refrath zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Christian Klicki muss in seiner jungen, aber bisher steil nach oben verlaufenden Politikerkarriere den ersten Dämpfer einstecken: Der 27-jährige Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes in Wermelskirchen und der CDU-Fraktion im Wermelskirchener Stadtrat unterlag auf dem 70. Kreisparteitag der rheinisch-bergischen Christdemokraten in einer Kampfkandidatur um den Kreisparteivorsitz dem aktuellen Kandidaten für die Wahl zum Europa-Parlament, Uwe Pakendorf. Mit rund zwei Dritteln der Stimmen konnte sich der 40-jährige Rösrather gegen den Wermelskirchener durchsetzen (204 gegen 119 Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme). Den bisherigen Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes, Rainer Deppe, wählte die Versammlung in Bergisch Gladbach-Refrath einstimmig zum Ehrenvorsitzenden. Deppe, der Landtagsabgeordneter ist, hatte im Vorfeld seinen Rückzug vom Vorsitz zum turnusgemäßen Wahltermin angekündigt.