Bundestagswahl 2025 Caroline Bosbach (CDU) bewirbt sich um Kandidatur

Jetzt hat die erste Bewerberin ihr Interesse an dem Bundestagsmandat offiziell verkündet: Caroline Bosbach. „In den vergangenen Jahren habe ich in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates, aktiv daran gearbeitet, unser Land voranzubringen“, sagt die 34-Jährige. „Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich noch intensiver für die Belange unserer Region und unseres Landes einsetze.“