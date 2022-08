Bürger sollen Strom sparen : Kostenlose Energieberatung in Bergisch Gladbach

Rhein-Berg Kürzer duschen, die Heizung runter drehen und den Kühlschrank nicht lange offen stehen lassen: Der Kreis gibt den Bürgern Tipps zum Strom sparen an die Hand.

Energie sparen ist zurzeit das Thema der Stunde. Um den Bürgern im Rheinisch-Bergischen Kreis Tipps mit an die Hand zu geben, wie sie dies am besten umsetzen können, finden am Freitag, 2. September, und Samstag, 3. September, kostenlose Energie-Initialberatungen im Foyer des Kreishauses Heidkamp, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach, statt. Das Bergische Energiekompetenzzentrum metabolon und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen haben diese mitorganisiert.