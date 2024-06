Kreisvorsitzender der CDU Rhein-Berg Hermann-Josef Tebroke zieht sich 2025 aus Berlin zurück

Die Nachricht kommt nicht nur überraschend, sondern auch zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt: Hermann-Josef Tebroke wird 2025 nicht für eine dritte Amtszeit im Deutschen Bundestag kandidieren. Die Entscheidung sei dem CDU-Politiker nicht leicht gefallen, sagt er in einer persönlichen Erklärung. „Es sind zum einen grundsätzliche Überlegungen, die mich dazu bewogen haben.“ So gewährleiste ein regelmäßiger Wechsel in Ämtern und bei Mandaten, dass sich Strukturen nicht verfestigen und es Raum gebe für neue Ideen und Perspektiven. „Zum anderen gibt es persönliche Gründe“, führte Tebroke aus, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hat: „Ich möchte mich nach vielen wertvollen Jahren in der Politik anderen Aufgaben widmen.“