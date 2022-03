Christian Lindner und Maik Außendorf seit 100 Tagen in der Regierung : Ein durchgetakteter Kalender

Christian Lindner von der FDP ist seit dem 8. Dezember Bundesfinanzminister Foto: dpa/Michael Sohn

Rhein-Berg Die Schonfrist der neuen Bundesregierung ist vorbei. Wie die Bilanz der bergischen Bundestagsabgeordneten in Berlin bisher ausfällt.

FDP-Chef Christian Lindner gehört sicherlich zu den Ministern der Ampel-Koalition, die in der neuen Regierung besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Der Bundesfinanzminister steht so auch aktuell im Rampenlicht, da er die hohen Benzinpreise mit staatlich finanzierten Tankrabatten abfedern möchte. Seine tägliche Arbeit ist geprägt von Milliardeninvestitionen und der Schuldenbremse, die Zeit für Familie und Freunde dürfte für den Bundestagsabgeordneten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis recht begrenzt sein.

Dennoch versucht es Lindner, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, noch so oft wie möglich in seine Heimat zurückzukehren. „Gemeinsame Treffen mit Freunden und Familie sind mir sehr wichtig. In Wermelskirchen, aber auch im ganzen Wahlkreis - meine Eltern etwa leben in Leichlingen“, berichtet Lindner.

Ebenso versucht er immer mal wieder die Natur und Landschaft in Rhein-Berg zu genießen. „Da die Zeit dafür immer knapper bemessen ist, weiß ich sie umso mehr zu schätzen. Das hilft mir auch, Kraft zu tanken für die Aufgaben in der Hauptstadt“, schildert der Finanzminister. Die Vorgänge in seinem Wahlkreis verliere er dabei ebenfalls nicht aus den Augen. „Mit den Kolleginnen und Kollegen stehe ich in ständigem Austausch. Und ich freue mich auch über Feedback und Impulse aus der Heimat, die mich per Mail oder als Brief erreichen“, so Lindner.

Maik Außendorf sitzt für die Bundestagsfraktion der Grünen im Wirtschaftsausschuss. Foto: Jan Jankovic

In Berlin richtet sich sein Blick vor allem auf das neue Dreierbündnis aus SPD, FDP und Grüne. Die ersten 100 Tagen der neuen Regierung sind gerade vorüber und es ist Zeit für eine Bilanz. Das Ziel der Ampel-Koalition, Deutschland moderner, nachhaltiger, digitaler und freier zu machen, gelte laut Lindner unverändert. „Diese Agenda gehen wir in vertrauensvoller, konsequenter und erfolgreicher Zusammenarbeit an - etwa in der Pandemiepolitik, in der im Winter neuerliche Lockdowns verhindert werden konnten und nun eine weitgehende Rückkehr zum Alltag möglich geworden ist“, sagt der 43-Jährige.

Überschattet würde diese Bilanz aber von der weltpolitischen Lage. „Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Wladimir Putins auf die Ukraine erleben wir einen Krieg in Europa. Das ist ein Albtraum für Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer und genauso ein Anschlag auf unsere gesamte Weltordnung“, so Lindner. Da der russische Angriffskrieg aber auch ein Schlaglicht auf die deutsche Sicherheitspolitik werfen würde, will er nun mit einem Sondervermögen über 100 Milliarden Euro die Bundeswehr und die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit stärken.

Und auch in Rhein-Berg möchte der Finanzminister einiges verändern. „Ich setze mich unverändert für bessere digitale Netze in Rhein-Berg ein – gerade im ländlichen Raum ist das besonders wichtig. Insgesamt muss der Kreis zukunftsfähig werden, vor allem in den Bereichen Verkehr und Mobilität, Schulen, Digitalisierung und Wirtschaft. Diese Herausforderungen bilden auch in dieser Legislaturperiode die zentralen Aufgaben, vor denen wir in Land und Bund wie auch vor Ort in Rhein-Berg stehen“, so Lindner.

Während für den Finanzminister das politische Leben in Berlin zur Routine gehört, ist Maik Außendorf (Grüne) ein Bundestags-Neuling. Der Bergisch Gladbacher war in der Gruppe „Wirtschaft“ unter Leitung von Cem Özdemir an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und ist seit Dezember zudem Sprecher für Digitalpolitik der grünen Bundestagsfraktion. In der Hauptstadt habe er sich mittlerweile gut eingelebt, auch wenn es reichlich zu tun gibt. „Wenn Sitzungswoche im Bundestag ist, dann ist das alles insgesamt sehr durchgetaktet. Man geht am Montagmorgen durch einen Schlauch, die Termine für die ganze Woche sind vollgeplant und am Freitagabend geht es wieder raus“, sagt Außendorf.

Die Arbeit in einer Regierungsfraktion empfindet der zweifache Familienvater dabei als etwas ganz Besonders. Jeden Dienstagmorgen um 7 Uhr ist er auch beim Ministerfrühstück dabei, auch wenn dort meistens nur die Staatssekretäre anwesend sind. Ob er in der Masse an Politikern so viel bewegen kann, wagt er selbst zu bezweifeln. „Man darf sich natürlich nichts vormachen. Als einer von 736 Abgeordneten ist der Einfluss natürlich begrenzt. Aber es geht ja auch darum, Feinheiten auszutarieren“, findet Außendorf.