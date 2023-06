„Das Bergische“ feiert neues Highlight Barrierefreier Komfortspazierweg in Odenthal-Altenberg ist eröffnet

Mit dem barrierefreien Komfortspazierweg in Odenthal-Altenberg wurde jetzt ein umfangreiches barrierefreies Angebot geschaffen, welches aus dem Projekt mit dem bisherigen Titel „Alle inklusive – barrierefrei & seniorengerecht“ hervorgegangen ist. Vor der beeindruckenden Kulisse des Altenberger Doms am Malerwinkel feierten Projektverantwortliche und zahlreiche Beteiligte am vergangenen Montag, 12. Juni die offizielle Eröffnung des barrierefreien Komfortspazierwegs.