Fahrzeugmarkt in Rhein-Berg Autobranche fürchtet Wettlauf um letzte Prämien

Das mittelständische Kfz-Gewerbe halte Menschen und Wirtschaft mobil, bilanziert die Kreishandwerkerschaft. In den 40.000 Autohäusern und Kfz-Betrieben beschäftige das mittelständische Kraftfahrzeuggewerbe in Deutschland mit 475.000 Mitarbeitern doppelt so viele Menschen wie die Deutsche Bahn. „Wir machen unseren Job und sorgen dafür, dass Menschen mit ihrem Auto zur Arbeit oder in den Urlaub kommen – ohne Streiks zu Hauptreisezeiten oder permanente technische Probleme wie bei anderen Verkehrsträgern“, positioniert Irlenbusch seine Branche: „Die individuelle Automobilität ist für die Menschen auch in Zukunft unverzichtbar, ganz gleich mit welchem Antrieb.“