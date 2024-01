Rhein-Berg Die Ausstellung „Du Jude!“ gastiert ab 15. Januar im Kreishaus

Am 25. Januar findet im Rahmen der Ausstellung eine Matinee im Großen Sitzungssaal des Kreishauses im Kreishaus um 10.30 Uhr statt. Landrat Stephan Santelmann wird die Matinee eröffnen. Sebastian Werner von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit führt in die Ausstellung ein. Traditionell beteiligen sich immer Schülerinnen und Schüler auf Einladung des Kreiskulturamtes an den Planungen zum Holocaust-Gedenktag, in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Kaufmännische Schulen in Bergisch Gladbach mit eigens vorbereiteten Beiträgen. Lev Gordin und Julia Vaisberg bereichern das Programm mit Musikbeiträgen von Ernest Bloch.