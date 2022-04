Ausbildung im Rheinisch-Bergischen Kreis : Ausbildungsmarkt kommt in Schwung

Kreisweit wurden bislang 811 Berufsausbildungsstellen von Unternehmen gemeldet. Davon sind noch 515 unbesetzt. Foto: NGG

Rhein-Berg Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen aktuell 113 Bewerber – 2020 waren es noch 145. Die Kreishandwerkerschaft ist optimistisch.

Der Ausbildungsmarkt in Rhein-Berg ist so schwierig wie noch nie. Es gibt eine hohe Zahl an Ausbildungsplätzen, aber die rückläufige Zahl an Bewerbern macht es schwierig, diese Ausbildungsplätze zu besetzen. Das ist ein Fazit für den Ausbildungsmarkt, den Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, auf einem Pressegespräch zog. Gemeinsam mit IHK und Kreishandwerkerschaft hatte man eine Halbjahresbilanz vorgelegt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden bislang 811 Berufsausbildungsstellen von Unternehmen gemeldet. Dies sind 124 oder 18,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon sind derzeit noch 515 unbesetzt – 116 oder 29,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 2020 waren zu diesem Zeitpunkt 784 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen 494 noch unbesetzt waren. Auf Bewerberseite stehen laut Arbeitsagentur diesen Stellen 909 gemeldete Ausbildungssuchende gegenüber. Dies sind 65 oder 6,7 Prozent weniger als im Vorjahr. 2020 waren es 1126 Bewerberinnen und Bewerber. 480 gelten zum aktuellen Stand als unversorgt – dies sind 20 oder 4,0 Prozent weniger als im Vorjahr. 2020 waren es 633.

Info Kontakte für Eltern, Jugendliche und Betriebe Kontakte Jugendliche und Eltern in Rhein-Berg, die eine Beratung durch die Arbeitsagentur möchten, senden ihre Kontaktdaten per Mail an berufsberatung.151@arbeitsagentur.de Arbeitgeber wenden sich an Tel. 02202 9333600. Passgenaue Vermittlung Ausbildungsscouts der IHK unterstützen Schüler und Unternehmen. Alle Infos auf www.ihk-koeln.de/Ausbildung2022. Lehrstellenbörse Informationen der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land gibt es unter

Nicole Jordy: „Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kommen aktuell 113 Bewerber – 2020 waren es 145 – 2021 noch 143.“ Die hohe Zahl an Ausbildungsplätzen zeige, dass die Unternehmen die Wichtigkeit von Ausbildung für die Deckung des Fachkräftebedarfes erkennen. „Ju-gendliche, die sich für eine betriebliche Ausbildung interessieren, haben sehr gute Chancen. Dabei bietet eine duale Ausbildung einen hervorragenden Start in das Berufsleben“, sagt die Geschäftsführerin.

Deutlich machten die Vertreter von Arbeitsagentur, IHK und Kreishandwerkerschaft, dass die Corona-Pandemie und die demografische Entwicklung Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Homeschooling, Distanzunterricht, Quarantäne-Regeln und Erkrankung machten keinen regulären Unterrichtsbetrieb in Schulen möglich. Damit fielen auch die Angebote für Berufsorientierung und Praktika weg, Kontakte zu Betrieben und Informationen über Ausbildungsangebote blieben laut IHK auf der Strecke. Was Folgen für den Ausbildungsmarkt hatte. Während IHK-weit 2,8 Prozent weniger Verträge abgeschlossen wurden, sah es im Rheinisch-Bergischen Kreis etwas positiver aus. 91 Ausbildungsverträge wurden bis zum März-Stichtag unterschrieben – 15 Verträge mehr. Ein Plus also von 19,7 Prozent.

Carsten Berg, Leiter Ausbildung bei der IHK Köln: „Berufsorientierung muss weiter unterstützt werden. Kein Jugendlicher in Abschlussklassen sollte ohne Zusage für ein Schülerbetriebspraktikum in die Osterferien gehen“, lautet sein Appell. Der richtet sich an Betriebe und Schulen, aber auch an Schüler und deren Eltern. „Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen sind wiederm eher Praktika möglich.“ Die seien optimal, um sich über eine Berufsausbildung klar zu werden.

Im Handwerk können zu diesem Frühjahrs-Stichtag noch keine Zahlen der unterschriebenen Ausbildungsverträge genannt werden, erklärte Hauptgeschäftsführer Marcus Otto. „Tatsächlich nähern wir uns aber den Zahlen vor Corona immer mehr an – und das nach zwei wirklich herausfordernden Jahren für unsere Ausbildungsbetriebe.“

Bereits vor der Pandemie gab es laut Otto im Handwerk einen starken Fachkräftebedarf. Daran habe sich seitdem nichts geändert: Durchgängig in allen von der Kreishandwerkerschaft betreuten Gewer-ken sind Betriebe auf der Suche nach Meistern, Gesellen und Auszubildenden. Daher ist die eigene Ausbildung des Nachwuchses ungebrochen von entscheidender Bedeutung. „Die Pandemie hat uns beim Azubi-Marketing immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet der Hauptgeschäftsführer. „In den beiden vergangenen Jahren bis heute haben zahlreiche Präsenz-Ausbildungsmessen nicht stattgefunden, Berufsfelderkundungen und Beratungen in den Schulen waren teils stark eingeschränkt sowie weitere öffentlichkeitsstarke Aktionen mussten verschoben werden. Doch das Thema Fachkräftebedarf bleibt.“

Das Hauptaugenmerk der Kreishandwerkerschaft liegt im Frühling und Sommer 2022 nun in der Vermittlung der passenden Ausbildungsstelle. Um das Thema dennoch in den Fokus der jungen Menschen zu bringen, lässt die Kreishandwerkerschaft die Video-Kampagne „Ausbildung im Handwerk“ erneut aufleben und zeigt in den nächsten Wochen die 13 Videos der vier jungen Reporterinnen und Reporter auf den Sozialen Medien. Diese haben Betriebe besucht und aus der Perspektive der Jugendlichen Fragen gestellt, ausprobiert und Resümees gezogen.