Rhein-Berg Arbeitsmarkt zeigt sich trotz Krisen im Jahr 2022 stabil

5357 Arbeitsuchende fanden wieder eine Stelle (minus 12,6 Prozent). 465 Personen nahmen eine Ausbildung auf (minus 14,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,5 Prozent nach 6,1 Prozent im Vorjahr. Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Arbeitgeber in 2022 insgesamt 4473 Stellen gemeldet (minus 5,8 Prozent). Das Angebot an freien Arbeitsstellen lag bei durchschnittlich 1686 (plus 16,2 Prozent). 1659 davon waren sozialversicherungspflichtig, 1521 unbefristet und 221 aus der Arbeitnehmerüberlassung.