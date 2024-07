Apotheken im Rheinisch-Bergischen Kreis klären auf Sonnenschutz-Mythen und ihr Wahrheitsgehalt

Der UV-Index gibt den jeweils erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung am Boden an. Dabei gilt: Je höher der UV-Index ist, desto höher ist die UV-Bestrahlungsstärke und desto größer ist das Risiko, bei ungeschützter Haut einen Sonnenbrand zu bekommen. Besondere Vorsicht sei am Strand und Wasser geboten, da die Reflexion des Lichts auf dem Wasser und dem Sand die UV-Belastung weiter verstärke, erklärt der Apotheken-Sprecher.