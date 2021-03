Breitbandausbau im Rheinisch-Bergischen Kreis : 5500 neue Glasfaseranschlüsse geplant

Rhein-Berg Bis 2023 sollen rund 98 Prozent des Kreises eine Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s erhalten können. Der Ausbau beginnt im zweiten Quartal 2021.

Durch eine Förderung der Landesregierung von 4,1 Mio. Euro können bis Jahresende 500 Haushalte in Burscheid und 440 Haushalte in Bergisch Gladbach durch neue Glasfaseranschlüsse schnelles Internet empfangen. „Guter Telefon- und Internetempfang ist nicht erst seit der dauerhaften Nutzung von Homeoffice und Distanzunterricht ein elementarer Baustein der Wohnqualität“, so der Landtagsabgeordnete Rainer Deppe. In Burscheid wird aktuell in 13 Ortschaften an 17 Straßen gebaut. Dieses Projekt sei etwas untypisch, denn es wurde komplett aus einem Förderprogramm des Landes zur Breitbandversorgung des ländlichen Raums gefördert.