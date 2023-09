Rhein-Berg 36 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreis

An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen werden an zehn Studienorten rund 12.000 Studierende für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, bei der Polizei, der Landesverwaltung, der Kommunalverwaltung und der Rentenversicherung ausgebildet. Das dreijährige duale Bachelorstudium besteht aus sich abwechselnden fachtheoretischen Studien an der Hochschule und berufspraktischen Ausbildungsphasen zu je insgesamt 18 Monaten.