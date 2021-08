Agentur für Arbeit : 358 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt

Wermelskirchen 1260 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis haben sich seit Oktober an die Berufsberatung gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden.

1260 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis haben sich demnach seit Oktober 2020 an die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Das sind 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Bisher noch ohne eine Ausbildungsstelle geblieben sind davon insgesamt 371 Jugendliche und junge Erwachsene – also 133 Personen und 26,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Über dieses Angebot hinaus soll es am 24. August von 9 bis 13 Uhr eine digitale Ausbildungsmesse geben. Das Ziel: Auszubildende und potentielle Arbeitgeber wie bei einer „echten“ Messe in virtuellen Räumen miteinander ins Gespräch bringen. Als Schirmherr fungiert der Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Ex-Fußballspieler Stefan Kießling, ehemaliger deutscher Nationalspieler, wird in einem Interview per Video den Bewerbern die Bedeutung der dualen Berufsausbildung näherbringen. Kießling spricht aus Erfahrung: Er selbst hat neben seiner Fußballlaufbahn eine abgeschlossene Ausbildung als Lagerist vorzuweisen. Der Zugang zur Ausbildungsmesse erfolgt unter www.webmessen.de/ausbildungsmesse-leverkusen-rheinberg-240821.