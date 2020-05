Polizei in Rhein-Berg : 2020 fast 20 Strafverfahren wegen verbotener Rennen

Rhein-Berg Alleine diese Woche ahndeten die Motorradpolizisten im Rheinisch-Bergischen Kreis mehr als 50 Überhol- und Geschwindigkeitsverstöße von Kradfahrern. Am Montag fiel den Beamten ein 18-Jähriger in der Probezeit auf, als er zwischen Odenthal-Altenberg und Blecher ein privates Rennen ausübte.

Der 18-jährige Bergisch Gladbacher wurde in Altenberg kontrolliert. Dabei fiel eine Dashcam auf, mit der der Mann seine Fahrt verbotenerweise aufgezeichnet hatte. Bei der ersten Sichtung stellten die Beamten erhebliche Verstöße fest und zogen die Kamera ein. Bei der Auswertung der Aufzeichnungen zeigte sich, dass der 18-Jährige die Strecke zwei Stunden befahren hatte, um maximale Geschwindigkeiten zu erzielen und das „Knieschleifen“ zu trainieren. In den Kurven erreichte er bei erlaubten 30 km/h fast 90 km/h, auf den Geraden bei erlaubten 50 km/h fast 100 km/h, teilte die Polizei mit. Das Überholverbot missachtete er wiederholt. In einem Fall überholte er sogar einen Fahrschulwagen und den davor fahrenden Fahrschüler auf seinem Motorrad. „Glücklicherweise kam es nicht zu einem Unfall“, schreibt die Polizei. Den Bergisch Gladbacher, der sich noch in der Probezeit befindet, erwartet ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Rennens und eines Verstoßes nach der Datenschutzgrundverordnung.