Bericht der Agentur für Arbeit in Rhein-Berg : 1468 Bewerber haben noch keine Ausbildungsstelle

Rhein-Berg Der Ausbildungsmarkt im Arbeitsagentur-Bezirk Bergisch Gladbach zeigt, dass Unternemen dringend Auszubildende suchen. 1825 Stellen waren im April unbesetzt.

„Das Thema ,Ausbildung‘ bleibt weiter im Fokus“, sagt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. „Während die Zahl derjenigen Jugendlichen sinkt, die an einer Ausbildung interessiert sind, steigt auf der anderen Seite der Bedarf an Fachkräften, was sich in der hohen Zahl der Ausbildungsstellen widerspiegelt.“ Die Herausforderung in der aktuellen Ausbildungsmarktsituation werde sein, die Unternehmen und die Jugendlichen zusammen zu bringen. „Unterschiedliche Wünsche und Anforderungen, aber auch viele individuelle Gründe spielen hier eine Rolle“, erklärt Jordy. „Um junge Menschen von den Vorteilen und Chancen einer dualen Ausbildung zu überzeugen, können Unternehmen Praktika anbieten und so einen unmittelbaren Kontakt knüpfen.“