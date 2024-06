Vereinsleben in Wermelskirchen Reitturnier mit 700 Starts von 380 Teilnehmern

Sie und die rund 65 ehrenamtlichen Helfer des RFV seien froh, dass das Turnier so gut gelaufen sei. „Das Wetter war an allen Tagen perfekt, was dazu beigetragen hat, dass viele Zuschauer gekommen sind“, stellte Mailin Schmidt fest. Darauf lege der RFV wert, denn: „Wir wollen ja unseren Reitsport präsentieren und Leute anlocken, die vielleicht sonst nichts mit Pferden zu tun haben.“ Und weiter: „Die Vorfreude innerhalb des Vereins auf das Turnier ist jedes Jahr groß. Also ist es schön, wenn ein erfolgreicher Ablauf das bestätigt.“