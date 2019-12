Politisch im Bergischen Land : Reul und Klicki im Bezirksvorstand der CDU Bergisches Land

Herbert Reul und Dr. Christian Klicki in Bezirksvorstand der CDU Bergisches Land gewählt. Die Delegierten der CDU Rhein-Berg beim Bezirksparteitag in Düsseldorf. Foto: CDU/Dresbach

Bergisches Land (pd) Mit 92,5 Prozent der Stimmen ist der Ehrenvorsitzender der rheinisch-bergischen CDU, Innenminister Herbert Reul, als Vorsitzender des Bezirksverbandes der CDU Bergisches Land wiedergewählt worden.

Beim 31. Bezirksparteitag im Düsseldorfer Palais Wittgenstein wurde der Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Vor der Wahl informierte der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident, Armin Laschet, die Delegierten über die erfolgreiche Arbeit der NRW-Koalition in diesem Jahr, an dem auch Herbert Reul als Innenminister einen großen Anteil habe. Als zweiter Vertreter der CDU Rhein-Berg wurde Dr. Christian Klicki als Beisitzer erstmals in den Vorstand gewählt. Er folgt auf Uwe Pakendorf, der selber nicht mehr kandidierte und Christian Klicki vorgeschlagen hatte: „Ich gratuliere Herbert Reul zur Wiederwahl und Dr. Christian Klicki zur Neuwahl in den Bezirksvorstand. Beide werden eine starke Stimme unseres Kreises im Bezirk abgeben.“ so Pakendorf, der dem Bezirksvorstand als Kreisvorsitzender weiterhin beratend angehört.