Motorsporttreff in Wermelskirchen : Rennsport-Gefühle und Frühstück

Motorsporttreff in Wermelskirchen

Wermelskirchen Für die Motorsportler und -freunde beginnt das neue Jahr mit einem Frühstück: Am kommenden Sonntag, 12. Januar, lädt der MSC Dhünn ab 10 Uhr zum 7. Motorsport-Frühstück ins Autohaus Hildebrandt in Wermelskirchen ein.

Der Eintritt ist frei. Bei Kaffee und Brötchen gibt es die Rennwagen der aktiven Motorsportler zu betrachten; MSC-Sportleiter Gerry Diel: „Auch die Fahrer sind selbstverständlich an diesem Morgen hier und freuen sich, nicht nur ihre Sportfreunde zu treffen, sondern auch mit Motorsport-Interessierten Gespräche zu führen.“

Veranstalter Bernd Hildebrandt freut sich ebenfalls auf das Motorsport-Frühstück: „Ich unterstütze die große Begeisterung für den Motorsport in unserer Region und lade alle, die ,Benzin im Blut’ haben, an diesem Vormittag ein. außerhalb der Rennstrecke mit den Teams und Fahrern auf Tuchfühlung zu gehen.“

Ziel der Veranstaltung ist, das die Motorsportler an diesem Vormittag die Gelegenheit haben, außerhalb der Saison Interessierten ihre Rennwagen vorzustellen und die vergangene Saison sowie die geplanten Aktivitäten für 2020 persönlich zu erklären, meinte Diel.

Thomas Schönfeld, Neueinsteiger in der Rundstrecken-Meisterschaft, stellt nach der Premieren-Saison seinen seltenen Opel Astra OPC Cup vor. Theisen Motorsport aus Lüdenscheid (Thomas und Peter Theisen sind Mitglieder im MSC Dhünn) bringen ihren von Ex–Opel Motorsport-Chef Volker Strycek sowie Ralf Kraus in der RCN auf dem Nürburgring pilotierten Opel Astra H OPC vorbei.

Erstmals haben die Gäste die Möglichkeit, an einer Verlosung während dieses Frühstückes teilzunehmen: Ausgelobt sind gesponserte „Taxifahrten“ in Rennautos, die im Rahmen der Prüf- und Einstellfahren des MSC Dhünn am 6. März, 9 bis 15 Uhr, auf der umgebauten Formel 1-Rennstrecke im holländischen Zandvoort stattfinden.