Gas-Alarm in Wermelskirchen Feuerwehr rückt zu ABC-Einsatz aus

„Ausgelöst wurde der Alarm durch den Anruf eines Anwohner der Thomas-Mann-Straße, der einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen und Gas-Austritt vermutet hatte“, berichtete Einsatzleiter Alexander Groß im Gespräch mit unserer Redaktion. Daraufhin habe die Feuerwehr zuerst das Wohnhaus inklusive Keller, in dem der Bürger wohnt, untersucht. „Als wir dort nichts feststellen konnten, haben wir uns der an der Rückseite des Wohnhauses grenzenden Baustelle an der Remscheider Straße gewidmet“, schilderte Groß das Vorgehen am Einsatzort. Auch dort sei kein Gas-Austritt festzustellen gewesen.