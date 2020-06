Konfirmationen und Kommunionsfeiern in Wermelskirchen : Gemeinden holen Konfirmationen nach

Wermelskirchen Die Gemeinden in Wermelskirchen halten noch in diesem Jahr die Feiern ab. Die Gottesdienste fallen ganz unterschiedlich aus: Ab August feiern die Protestanten Konfirmation, ab Juni die Katholiken Kommunion.

Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen

In Tente findet die Konfirmation am 23. August statt, in der Stadtkirche am 5. und 6. September und in Hünger am 20. September. „Wenn Familien der Termin in ihrem Bezirk nicht passt, dann ist es möglich, einen der anderen Termine wahrzunehmen“, sagt Manfred Jetter, Vorsitzender des Presbyteriums. In Hünger und Tente werden jeweils rund 15 Konfirmanden eingesegnet. In der Stadt sind es 31 – an voraussichtlich zwei Terminen. „Womöglich teilen wir die Gruppen in der Stadtkirche auch noch mal und bieten jeweils zwei Gottesdienste am Samstag und Sonntag an“, sagt Jetter – „um den Abstand einhalten zu können“.