Leseförderung der Stadtbücherei Wermelskirchen : Leseclub-Party mit dem Fakir

Fakir Dirk Goetz von „Das Affentheater“ aus Solingen und seine Assistentin Karolina bei einem Schwerttrick zu sehen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Bereits zum elften Mal fand in den Sommerferien das Leseförderprojekt auch wieder in Wermelskirchen statt. Am Freitagabend feierten viele Teilnehmer in der Katt die große Abschlussparty.

Dass Lesen Spaß macht, muss man echten Leseratten nun wirklich nicht sagen. Dass man dabei aber auch noch jenseits der bedruckten Seiten viel Spaß haben kann, wissen die Kinder und Jugendlichen, die beim jährlichen Angebot der Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen, dem Sommerleseclub, mitgemacht haben. Bei dem Angebot, das vom Kultusministerium gefördert wird, sammeln die Teilnehmer Stempel in einem Logbuch – pro gelesenem Buch gibt es einen Stempel. Dazu werden aber Kreativität und Ideenreichtum gefördert. Denn das Logbuch muss neben den Stempeln mit allerlei Inhalten gefüllt werden – und kann zudem noch im Rahmen einer Kreativwerkstatt dekoriert werden.

Der Sommerleseclub findet in den Sommerferien statt, am Freitagabend wurde das große Finale mit der Abschlussparty in der Kattwinkelschen Fabrik gefeiert. Rund 150 der insgesamt 226 Teilnehmer waren dazu eingeladen, da sie die Anforderungen erfüllt hatten – mindestens drei Stempel in ihrem Logbuch mussten vorhanden sein. Kathrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei, freute sich über die große Zahl der Teilnehmer. „Das ist ein echter Rekord!“ Das Angebot solle den Spaß am Lesen fördern, sagte Kathrin Ludwig. „In diesem Jahr war es erstmals möglich, als Team anzutreten. Das haben auch zahlreiche Teilnehmer genutzt – manche wollten aber auch alleine lesen.“

Info

Bei der Abschlussparty wurden Lese-Oscars verliehen. Dabei ging es aber nicht darum, möglichst viele Stempel vorzuweisen. „Es gibt sieben Kategorien: den originellsten Teamnamen, die kreativste Pinnwand, die beste Sommergeschichte, die besten fünf Gründe fürs Lesen, der coolste Leseplatz, das witzigste Teamfoto und das kreativste Logbuch“, sagte Kathrin Ludwig.

Bevor die Gewinner prämiert wurden, stand jedoch der Spaß im kleinen Saal der Kattwinkelschen Fabrik im Vordergrund. „Das Affentheater“, ein Kindertheater aus Solingen, war mit Dirk Goetz und seiner Fakir-Show zu Gast. Und Goetz hatte zusammen mit den Lese-Freunden eine Menge Spaß auf der Bühne. So etwa mit Piet und Karolina. Der Junge wurde „hypnotisiert“ und konnte im Anschluss barfuß über einen Scherbenhaufen spazieren. Und dem Mädchen wurde ein Schwert durch den Hals geschoben, ohne dass es einen Kratzer abbekam.