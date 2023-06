Reitsport in Wermelskirchen-Dhünn Springen und Dressur beim Sommerturnier

Wer Spaß am Reitsport hat, ist am kommenden Wochenende, Samstag, 10. und Sonntag, 11. Juni, beim Reit- und Fahrverein (RFV) in Dhünn-Neuenhaus genau richtig. Dann richtet der RFV wieder sein jährliches Sommerturnier aus, bei der die Teilnehmer in den Disziplinen Dressur und Springen mit ihren Pferden an den Start gehen.