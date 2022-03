Ukrainehilfe aus Wermelskirchen : Reisebus bringt Hilfsgüter und holt Kriegsflüchtlinge

Wermelskirchen 20 Stunden Fahrt liegen vor dem Reisebus. Er bringt Hilfsgüter in die Grenzregion der Ukraine und von dort Menschen mit, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.

Vollgepackt mit Kleidung, Decken, Schlafsäcken, Plüschtieren, Schuhen und Medikamenten fuhr der Reisebus am Donnerstagabend vom Hof des „Treffpunkts Hoffnung“. Dort hatten Helfer den Bus vollgeladen mit den vielen Spenden, die Bürger, aber auch Geschäfte für die Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stellen. Das Wuppertaler Unternehmen „Meinhardt Reisen“ bringt die Güter in die polnische Grenzstadt Przemysl. Start ist Mittwochmorgen um 4 Uhr; 20 Stunden dauert die Fahrt. Auf der Rückfahrt werden etwa 45 Kriegsflüchtlinge mitgebracht nach Wermelskirchen. Organisiert wird die Verteilung vor Ort in Polen von der russisch-orthodoxen Diakonie. Am Dienstag packten Unternehmer Harro Meinhardt und seine Tochter Marie beim Beladen der vielen Kartons mit an; Marie Meinhardt wird als Busfahrerin mitfahren. Fahrer Piotr kann ein wenig Russisch. Geplant war, einen Dolmetscher mitzunehmen, erklärte Dorothea Hoffrogge, ebenso sollte jemand mitfahren, der medizinisch geschult ist. „Wir haben leider niemanden gefunden“, bedauert Hoffrogge. Norbert Hensel (Treffpunkt Hoffnung) berichtet von einer großen Resonanz der Bürger: „Wir wollten ja erst am 14. März einen Transport schicken. Aber es ist soviel zusammengekommen, dass wir jetzt schon starten können.“ Bei der Rückkehr werden die Flüchtlinge von Bürgern in Empfang genommen, die Gästezimmer und Appartements bereitgestellt haben. Jochen Bilstein hatte Material für die Erwachsenen zusammengestellt, damit sie sich vom Bergischen einen ersten Eindruck verschaffen können.