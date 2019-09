Wermelskirchener Reisebüros geben Auskunft : Nur wenige Wermelskirchener von Cook-Pleite betroffen

Wermelskirchen Die lokalen Reisebüros machen sich keine Sorgen wegen der Insolvenz der Briten. Sie wirke sich nur auf Einzelfälle aus.

140.000 Deutsche sind von der Insolvenz des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook nach Angaben des Unternehmens betroffen. Flüge, Hotels oder ganze Reisen wurden gestrichen. Die meisten Leiter und Kunden von Reisebüros in Wermelskirchen können allerdings ruhig schlafen. Die Auswirkung der der Pleite beschränkt sich auf Einzelfälle, die Gründe dafür sind unterschiedlich – manche haben den Fall des Konzerns geahnt, andere hatten Glück.

„Es war zu erkennen, dass es dem Konzern nicht gut geht“, sagt Carsten Gatzschke, Geschäftsführer von Reisewelt Kurbjuweit. Seit Ende letzten Jahres habe sein Reisebüro deswegen den aktiven Verkauf „so gut wie eingestellt“, sagt er. Zu der deutschen Tochter des britischen Konzerns gehören viele Marken, darunter Neckermann, Bucher Last Minute und Öger Tours.

Bei Kurbjuwelt seien lediglich drei Kunden betroffen, sagt Gatzschke, zwei von ihnen seien schon am Reiseziel. „Sie können aber problemlos zurückfliegen“, sagt der Geschäftsführer. Er mache sich für seine Kunden keine Sorgen. „Es gibt Kollegen, die jetzt weinend in ihren Büros sitzen, weil sie keine Provision bekommen und monatelang umsonst gearbeitet haben“, so Gatzschke.