Reinigungspflicht in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Blätter fallen ununterbrochen: Die Gehwege im Stadtgebiet sind voller Laub. Manche Eigentümer sind fleißig, andere kümmern sich recht wenig um die Reinigung. Bußgelder werden aber kaum verhängt.

Alle Jahre wieder, könnte man sagen, kommt diese Pflichtaufgabe auf die Anwohner beziehungsweise Eigentümer zu: Erst die Kehrpflicht im Herbst, dann der Winterdienst bei Eis und Schnee. Die Blätterflut erscheint in diesem Jahr besonders stark, denn seit Wochen fallen die Blätter – mal mehr, mal weniger intensiv. „Schrecklich, wir haben sehr viel Laub in diesem Jahr“, beschreibt Volker Niemz vom städtischen Bauhof die Situation. Durch die Trockenheit sei es früher gefallen, und es verteile sich entsprechend. Inzwischen rücken die Kolonnen schon aus, um das Laub im Bereich der städtischen Immobilien und in Parks zu kehren. „Aber wir können nicht überall sein“, so Niemz. Auch die Kehrmaschine fährt Runde um Runde, aber oftmals kommt die Maschine nicht an die Straßenränder, weil sie zugeparkt sind von Autos. So bleibt das Laub liegen, und der nächste Windstoß weht es auf die Fahrbahn oder an andere Stellen. Die Anlieger sind für die Gehwegreinigung verantwortlich. Daran hat sich nichts geändert. Sie haben auch für die Entsorgung zu sorgen. Niemz: „Dazu gibt es drei Möglichkeiten: Die Biotonne, den Komposthaufen, sofern vorhanden; Grünabfallsäcke, die im Bürgerbüro gegen Entgelt erworben werden können; oder die kostenfreie Abgabe beim Reterra-Recyclinghof.