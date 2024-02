Jecke Zick in Rhein-Berg und Wermelskirchen Närrische Regenten bilden Chor für „Einmol Prinz zo sin“

Die großen und kleinen Jecken-Regenten – mit dabei waren ebenso Prinz Frank III., Prinzessin Anja und Bauer Jens, die das Darbinghausener Dreigestirn bilden – berichteten über ihre Erlebnisse in der Session und zeigten, mit welchem Herzblut der Karneval in der Region gelebt wird. Da Karneval ohne Musik nicht denkbar ist, begleitete die Sitzungskapelle „Katakombo“ – eine Musikgruppe, deren Mitglieder in verschiedenen Ämtern des Rheinisch-Bergischen Kreises arbeiten – den Empfang. Verstärkung erhielten sie vom Musikverein „Einigkeit“ aus Olpe, der Musikgemeinschaft Bechen und dem Musikverein Dürscheid. Für gute Stimmung sorgte außerdem die Band „Blänk Notes“. Die rund 200 Gäste, darunter Vertreter aus den kreisangehörigen Kommunen und der Politik schunkelten und sangen mit. Beim großen Finale kamen alle zum rheinisch-bergischen Regenten-Chor zusammen und sangen gemeinsam „Einmol Prinz zo sin“.