Wermelskirchen: Rechte und Pflichten von Mietern

Wermelskirchen Wer Mieter einer Wohnungsgenossenschaft ist, hat damit auch Rechte und Pflichten. Die richten sich aber nicht nur nach dem Mietvertrag, sondern auch nach dem Genossenschaftsrecht, nach dem Statut oder der Satzung der Genossenschaft. Und hier ist dann vor allem der genossenschaftliche Gleichbehandlungsgrundsatz wichtig, teilt jetzt der Mieterverein Remscheid, Wermelskirchen und Umgebung mit.

Das Amtsgericht Köln (205 C 592/12) lehnte diese Mieterhöhung aber ab. Das Gericht betonte in der Begründung, dass in einem genossenschaftlich geprägten Verhältnis eine willkürfreie, auf sachlich nachvollziehbare Kriterien gestützte Gleichbehandlung der Genossenschaftsmieter gelte. Eine Mieterhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete mit der Begründung, der erhöhte Verwaltungsaufwand auf diesen Mieter müsse ausgeglichen werden, sei unzulässig.

Rechtsberatung zu diesen und anderen Themen bietet der Mieterverein Remscheid, Wermelskirchen und Umgebung in seiner Geschäftsstelle in der Nachbarstadt an: Bismarckstraße 138, Remscheid, Tel. 02191 385850 - zu den Bürozeiten Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr. Für Mitglieder ist eine Beratung kostenlos.